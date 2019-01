Rapaz morre por afogamento depois de 2 horas de atendimento

Depois de duas horas de tentativas de reanimação na areia, um jovem que se afogou neste sábado (5), no balneário Coroados, em Guaratuba, foi declarado morto.

Fotos: BPMOA / Divulgação do Corpo de Bombeiros

Geovane da Silva, de 26 anos, afogou-se junto com dois amigos, de 24 e 23 anos. Eles nadavam, por volta das 16h30, em um local da praia sinalizada com bandeira preta, longe de um dos cinco postos de guarda-vidas que existem entre Coroados e Barra do Saí.

Informados por banhistas, os guarda-vidas foram atender os três rapazes, que haviam sido retirados da água: dois com afogamento leve e um com afogamento grave, em parada cardiorrespiratória.

Os guarda-vidas e a equipe do helicóptero da Polícia Militar Falcão 04, com médico, realizaram os procedimentos de reanimação. Após quase duas horas de atendimento, o médico decretou o óbito do rapaz.

Geovane morava na cidade de Roncador e era funcionário da Cooperativa. C. Vale. Estava em Guaratuba junto com um grupo de colegas do curso de Agronomia da Faculdade UCP, de Pitanga. Ele será sepultado nas tarde desta segunda-feira (7), no Cemitério Municipal de Roncador.