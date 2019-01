PM e Prefeitura de Guaratuba fazem mais uma blitz conjunta

Polícia Militar e Prefeitura de Guaratuba fazem operação contra comércio irregular, cambistas e também contra flanelinhas.

Prefeitura e PM já realizaram diversas ações conjuntas desde o início da temporada. A ação aconteceu na noite de sexta (4) e madrugada de sábado (5) e os resultados divulgados, pela PM, na noite deste sábado. Segundo o comandante da 3 ª Cia da PM, capitão Luciano Romão, “as ações se repetirão”.

Foi uma ação rápida, que durou das 10h da noite à 1h da manhã, e mobilizou as secretarias municipais de Segurança Pública e de Urbanismo e o Departamento de Fiscalização Municipal de Guaratuba. Pela Polícia Militar, atuaram o Bope, Rotam e Patrulha do Sossego, Cotamotran e policiamento velado.

De acordo com o secretário municipal de Segurança. Jacson Braga, cerca de 20 flanelinhas foram advertidos. “Conforme íamos investindo no trabalho, muitos iam se evadindo do local”, afirmou. O secretário também explicou que não existe uma autorização ou credenciamento para para cobrar estacionamento em via pública.

As imagens mostram que parte da operação foi realizada nas proximidades da casa de shows Café Curaçao.

Durante a blitz dois cambistas foram presos, houve duas prisões por tráfico, uma por porte de entorpecente e uma por perturbação do sossego. Foi expedida uma notificação para regularização de estacionamento em terreno particular.

Outros resultados:

26 notificações de trânsito expedidas,

10 documentos de veículos recolhidos;

22 testes de bafômétricos/etilométricos realizados;

3 atividades paralisadas;

177 produtos apreendidos;

3 notificações expedidas para paralisação imediata de atividade comercial

4 autos de apreensão expedidos.