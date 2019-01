Guaraqueçaba arrecada doações para vítimas das chuvas

Dezenas de pessoas ficaram desabrigadas em Guaraqueçaba devido às fortes chuvas deste sábado (6).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a comunidade mais afetada foi Tagaçaba, com 65 desabrigados. Eles tiveram suas residências inundadas e foram no fim da tarde encaminhadas a pousadas da região, onde tiveram alimentação e pernoite. Na manhã de domingo, com a baixa das águas, eles puderam retornar para suas casas. “Móveis, utensílios domésticos e embarcações dos moradores foram danificados”, informa a tenente Ana Paula Zanlorenzzi, da Comunicação Social dos Bombeiros. “A prefeitura trabalha para sanar dificuldades de água potável no local”, acrescenta.

Os Bombeiros atuam na cidade desde as 16h de sábado, quando começou a receber ligações via 193 informando sobre áreas inundadas.

Equipes do 8° Grupamento de Bombeiros e da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil, juntamente com a Coordenadoria Municipal de Guaraqueçaba, iniciaram os trabalhos para verificação das condições no local e atendimento das solicitações de emergência.

Tagaçaba de Cima também foi afetada, tendo a cabeceira da ponte sobre o rio Capivari danificada. A prefeitura está fazendo a verificação no local para reparo. Assim como na região anteriormente citada, móveis e utensílios domésticos foram danificados, contudo, não houve registro de pessoas desabrigadas. O local conta com dificuldade de abastecimento de água potável e transmissão de energia elétrica, sendo providenciada a manutenção por órgãos competentes.

Batuva, Rio Verde, Utinga, Morato, Serra Negra, Assungui e Potinga também foram comunidades atingidas, ficando isoladas devido à obstrução de acesso ao local por conta de pontos de inundação ou alagamento. Com a baixa das águas, o acesso voltou a ser estabelecido.

Às 7h do domingo (6), com o emprego do helicóptero Falcão 04, da Polícia Militar, o comandante operacional da ocorrência, capitão Ícaro Gabriel Greinert, juntamente com o coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil de Guaraqueçaba (Compdec), Josias Rodrigues dos Santos, conseguiram acessar todas as comunidades atingidas. Também foi feito o acesso por terra, com uma viatura de busca e salvamento composta por três bombeiros militares e um operador da REER (Rede Estadual de Emergência de Radioamadores), juntamente com uma embarcação de busca e salvamento. No Posto de Bombeiros de Antonina foi instalada uma repetidora para comunicações através da REER, com a presença de três operadores.

“Às 10h, após sobrevoo das áreas atingidas, considerando-se que o incidente estava restrito às áreas citadas anteriormente e que, com a baixa da água o risco foi minimizado, o comandante do incidente, tenente-coronel Gerson Gross, determinou a desmobilização dos recursos de busca e salvamento, permanecendo as equipes em prontidão nos quartéis caso sejam necessárias novas intervenções”, informa a tenente Ana Paula. O Corpo de Bombeiros continuará prestando apoio à Compdec para registros documentais do incidente.

Na tarde deste domingo, um barco do Município de Guaraqueçaba no cais do centro de Paranaguá, na rua da Praia, vai receber doações de alimentos, água potável, roupas, cobertas e colchões para os atingidos.

A Defesa Civil de Paranaguá também vai receber doações para encaminhar ao município vizinho. As doações poderão ser encaminhadas ao ginásio municipal de esportes “Dr. Joaquim Tramujas” no Centro Histórico de Paranaguá em horário comercial a partir desta segunda-feira (7).

Fonte, vídeo e fotos: Comunicação Social do Corpo de Bombeiros





















Fotos das redes sociais