Curso de Hospedagem em Guaratuba tem inscrição aberta até 6ª

O Colégio Estadual Gratulino de Freitas, de Guaratuba, está com inscrições abertas no Curso Técnico em Hospedagem. O prazo para inscrição é sexta-feira (11).

O curso e a matrícula são grátisOs interessados devem dirigir-se à Secretaria do Colégio, na rua João Cândido, 308, ao lado da Prefeitura Municipal.

É destinado a estudantes que já concluíram o ensino médio. As aulas têm duração de um ano (1.000 horas). As aulas são de segunda a sexta-feira, no período no noturno, das 18h45 às 22h45.

Documentos necessários:

RG

CPF

Comprovante de residência

Certificado de conclusão do ensino médio

Informações: 3472-9259