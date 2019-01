Esporte na praia começa nesta quinta-feira

Foto: Arquivo ANPr

Começam nesta quinta-feira (10) as atividades atividades físicas e de lazer da Operação Verão nas praias do Paraná.

Serão três postos fixos em Pontal do Paraná (Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá) e um em Matinhos (Caiobá), de terça a domingo, das 8h às 12h e das 16h às 20h. Uma equipe itinerante que visitará Guaratuba, também de terça a domingo, das 13h30 às 19h30.

Neste sábado (12), no posto de Caiobá (avenida Atlântica, 1.000) será realizado o já tradicional Jogos das Estrelas, que contará com a participação de craques do passado que fizeram a história do futebol paranaense e brasileiro. Com início às 9h, serão três partidas disputadas em sequência:

Master do Pinheiros x Master do Coritiba

Master do Coritiba x Master do Atlético

Seleção de Curitiba x Seleção de Matinhos