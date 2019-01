Unespar tem vestibular especial para Engenharia de Produção em Paranaguá

Encerram no dia 23 de janeiro as inscrições para o vestibular especial de Engenharia de Produção na Unespar em Paranaguá.

Os interessados devem acessar o site especial de vestibular da Universidade Estadual do Paraná (http://vestibular.unespar.edu.br). A taxa de inscrição é de R$ 110,00. O ensalamento será divulgado no dia 5 de fevereiro e as provas serão no dia 10 de fevereiro.

O novo curso tem 40 vagas em período integral (manhã e tarde).

Junto com Engenharia de Produção em Paranaguá, o vestibular especial da Unespar oferece o curso de Museologia, em Curitiba.