Ministro e governador afinam discurso sobre turismo, meio ambiente e Porto Pontal

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou que trabalhará em parceria com o Governo do Estado para solucionar alguns impasses, como “a construção do Porto de Pontal do Paraná”, informou o próprio governo estadual.

O Porto Pontal do Paraná é um terminal privado que depende da construção de uma rodovia pelo Estado, com recursos públicos. A licitação da obra está parada na Justiça por questões ambientais.

“Estamos criando uma agenda comum com o Paraná, cem por cento apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro, com foco no destravamento de investimentos para o turismo, conservação e licenciamentos ambientais fundados em questões comprovadas tecnicamente, sem ideologias e explicações dogmáticas”, disse o ministro.

As declarações aconteceram durante a comemoração pelos 80 anos do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, nesta quinta-feira (10).

No evento, o governador Ratinho Junior destacou falou sobre “modernização” no turismo e preservação do meio ambiente. “O Parque Nacional do Iguaçu é a prova máxima de que isso é possível. Talvez não tenha um projeto de tanto sucesso como esse, que preserve a natureza e promove a economia”, disse o governador.

Ratinho Junior anunciou o lançamento, nos próximos meses, de dois programas com foco no turismo, um para incentivar os paranaenses a viajarem pelo Estado e outro para trazer pessoas do mundo todo para conhecer os pontos turísticos de todas as regiões.

“O turismo será muito alavancado no meio ambiente e tudo isso vai ser utilizado como fator de desenvolvimento do Estado. Queremos mostrar que o Paraná é o que melhor cuida da natureza e o que mais cresce”, disse o secretário do Desenvolvimento Ambiental e Turismo, Márcio Nunes.

Com informações da ANPr – Foto: Jaelson Lucas / ANPr