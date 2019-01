Marinha faz exercícios militares e abre navios para visitação

A Marinha do Brasil realiza exercícios militares entre o Rio de Janeiro e o Uruguai e vai permitir visita a navios nos portos de Montevidéu, Rio Grande, Itajaí e Paranaguá.

A Operação Aspirantex-2019 acontece de 11 a 31 de janeiro. Durante os vinte dias serão realizados diversos exercícios de caráter militar, como operações com aeronaves, transferência de óleo combustível e água no mar, manobras táticas entre os navios, exercícios de tiro, exercícios de combate a incêndio, dentre outros, a fim de aprimorar o adestramento dos meios navais e aeronavais da Esquadra.

A operação envolverá cerca de dois mil militares. Embarcarão, também, 319 Aspirantes da Escola Naval, com a finalidade de experimentar a vida e a rotina dos navios da Esquadra.

O Grupo-Tarefa contará com a presença do comandante em chefe da esquadra, o almirante de esquadra Alipio Jorge e será comandado pelo contra-almirante Fernando Ranauro Cozzolino, comandante da 2ª Divisão da Esquadra (ComDiv-2), sendo composto pelos seguintes meios da Esquadra: porta-helicópteros multipropósito “Atlântico” (A140), com um helicóptero anti-submarino (SH-16) e um helicóptero de emprego geral (UH-15) embarcados; navio de desembarque de carros de combate “almirante sabóia” (g25), com um helicóptero de emprego geral (uh-12); fragata “independência” (f44), com um helicóptero de emprego geral (uh-12); fragata “rademaker” (f49) e a corveta “julio de noronha” (v32).

Em apoio aos exercícios realizados pelo gt, os seguintes meios também serão empregados: navio-patrulha “Macaé” (P70), navio de apoio oceânico “Mearim” (G150) e duas aeronaves de interceptação e ataque (AF-1).

Será empregado também um destacamento de mergulhadores de combate, que estará a bordo do porta-helicópteros multipropósito “Atlântico” (A140), além das seguintes aeronaves da Força Aérea Brasileira: uma aeronave de patrulha (P-95), uma aeronave anti-submarino (P-3AM) e duas aeronaves de ataque (A-1).

Fonte: Marinha do Brasil / 1º tenente Heliberton Cesca – Assessoria de Comunicação Social e Relações Públicas da Capitania dos Portos do Paraná