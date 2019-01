Nada mudou. Litoral tem 11 locais impróprios ao banho

Foto: Gustavo Aquino / Arquivo do Correio do Litoral

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) divulgou nesta sexta-feira (12) o quarto boletim de balneabilidade da temporada.

De acordo com as análises, a qualidade das águas no Litoral não sofreu alteração desde o primeiro boletim. Ponta da Pita, em Antonina, e desembocadouros de rios, canais e galerias na praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná permanentemente impróprios.

O banho continua recomendado para a maioria dos pontos no Litoral. Segundo Ivonete, na Ponta da Pita se acumula o esgoto porque é uma praia tranquila, sem ondas e correntes marítimas.

Ao todo, são monitorados semanalmente 49 pontos na região – 13 em Guaratuba, 14 em Matinhos, 11 em Pontal do Paraná, seis na Ilha do Mel, três em Morretes e dois em Antonina.

Além dos 49 locais monitorados semanalmente no Litoral, o boletim aponta dez rios, canais e galerias considerados permanentemente impróprios para banho, independentemente da época do ano. No boletim eles estão destacados em letras maiúsculas. “Estes pontos se tornam impróprios por conta do lançamento clandestino de esgoto sanitário”, afirma a diretora.

Sinalização – O veranista pode se orientar de acordo com as bandeiras na orla das praias, nos rios e nos reservatórios, que indicam se os locais estão próprios ou impróprios para banho. As bandeiras são alteradas pelos bombeiros toda sexta-feira, no período da manhã, se for necessário.

A sinalização aponta a condição da água a 100 metros à direita e à esquerda de cada bandeira. A cor vermelha indica que a água não é recomendada e a azul que a região está própria para banho.