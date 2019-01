Ratinho Junior se reúne com prefeitos do Litoral

O governador Ratinho Junior se reúne com os prefeitos do Litoral pela primeira vez desde que assumiu, neste sábado (12), em Matinhos. A reunião será no Sesc Caiobá, com início previsto para as 9h.

Em seguida, Ratinho Junior fará uma caminhada pela orla e vai atividades da Operação Verão, entre elas o Jogo das Estrelas, que reunirá ex-atletas profissionais dos times da capital.

A agência de notícias do governo não informou os assuntos da reunião. Na última terça-feira (8), o governador se reuniu em Curitiba com ONGs ambientalistas e discutiu um possível agenda de turismo e desenvolvimento ecoômuico com preservação do meio ambiente. Os temas também foram tratados com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na comemoração dos 80 anos do Parque Nacinal do Iguaçu, quinta-feira (10), em Foz do Iguaçu.