Ratinho Júnior promete eventos e atrativos no Litoral o ano todo

O governador Ratinho Júnior prometeu movimentar o turismo do litoral o ano todo com eventos e atrações constantes e com parcerias na criação de novos espaços de entretenimento. “O Litoral do Paraná vai ganhar um calendário turístico, que começará a ser elaborado pelo Governo do Estado ainda neste ano, após o Carnaval”, informa o Governo.

O anúncio foi feito pelo próprio governador, durante reunião com os prefeitos do Litoral, neste sábado (12), no Sesc Caiobá, em Matinhos.

“Vamos fazer com que o turista passe o máximo de tempo no nosso Litoral, movimentando a economia e propiciando emprego e renda. Teremos eventos e atrações constantes para receber visitantes o ano todo”, disse Ratinho Júnior. Ele também destacou que o Litoral precisa de investimentos e ressaltou a importância de todo espaço que oferte entretenimento. “Queremos, a partir do ano que vem, fazer parcerias para ampliar esses espaços e criar mais ambientes para os turistas terem um bom lazer no Litoral”, disse.

Durante a reunião, o governador ressaltou que seu objetivo é fazer um governo próximo dos cidadãos e que para isso é fundamental a parceria com os prefeitos. “Isso é necessário para que possamos, juntos, entender a realidade de cada município e colaborar com o desenvolvimento do Paraná”, afirmou Ratinho Júnior.

O vice-governador Darci Piana também participou da reunião com os prefeitos do Litoral e afirmou que o diálogo é uma forma de estreitar o relacionamento. “Isso vai ser bom para os prefeitos reivindicarem ações. Somente dessa forma que poderemos resolver os problemas do nosso Estado”, disse.

Segundo o prefeito de Matinhos, Rui Hauer Reichert, a expectativa com o atual Governo é a mais positiva possível. “É o primeiro governador que faz uma reunião com os prefeitos da nossa região logo após a posse”, afirmou, segundo a agência de notícias do governo.

O prefeito de Antonina, José Paulo Vieira Azim “Zé Paulo”, lembrou que o Litoral do Paraná tem características peculiares. “Aqui está concentrado o último remanescente de Mata Atlântica e é fundamental o apoio do Governo aos pequenos municípios como o nosso”.

No site da Prefeitura de Guaratuba, o prefeito Roberto Justus, que é presidente da Associação dos Municípios do Litoral (Amlipa) disse que todos os prefeitos ficaram entusiasmados e otimistas com o governo que se inicia: “Começamos muito bem, certos que o Paraná e o litoral vão viver um momento muito bom nos próximos 4 anos”, disse.

Após o encontro com os prefeitos, o governador caminhou na Orla de Matinhos e participou do lançamento das atividades esportivas na Operação Verão, com o tradicional Jogo das Estrelas, que tem a participação de veteranos do futebol.

Além dos prefeitos de Matinhos, Antonina e Guaratuba participaram reunião com o governador os prefeitos Hayssan Colombes Zahoui “Ariad Júnior” (Guaraqueçaba), Osmair Costa Coelho “Marajá” (Morretes); Marcelo Elias Roque (Paranaguá), e Marcos Fioravante “Caquinha” (Pontal do Paraná)

Comitiva – Acompanharam o encontro o superintendente de Turismo, Hélio Wirbinski; os secretários da Fazenda, Renê Garcia Júnior, e do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega; o deputado estadual Alexandre Curi, o diretor-presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento, Eduardo Bekin; o diretor-geral da Sanepar no Litoral, Antonio Carlos Beraldi; o comandante do 8° Grupamento de Bombeiros e comandante da Operação Verão, tenente-coronel Gerson Gross.