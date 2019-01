Feijão da Fundação reúne 4 mil pessoas no Parque de Eventos

A 17ª edição do Feijão da Fundação reuniu aproximadamente 4 mil pessoas nesse último sábado (12). O número foi divulgado pela Prefeitura. “Esse ano o evento foi o maior de todas as edições, segundo os organizadores, por ter sido realizado no Parque de Eventos de Guaratuba”, informa o site do Município.

Com a parceria da Prefeitura este ano, o evento beneficente pode aumentar o público, o que também movimentou a economia da cidade com hotéis lotados, pois muitos que vieram para o evento aproveitaram todo o final de semana de sol em Guaratuba.

A organização do “Feijão da Fundação” contabilizou no evento mais de 30 vans de várias cidades, a maioria de Curitiba, mas muitas também de cidades de Santa Catarina.

Segundo o organizador Francisco Bertoncello Junior, é um evento de Guaratuba, nasceu na cidade, já virou tradição e, hoje é considerada uma atração do estado: “Muitas pessoas vêm para Guaratuba especialmente no final de semana do ‘Feijão’”, ressaltou o organizador.

A arrecadação do evento é repassada para a Fundação Francisco Bertoncello que atende crianças e adolescentes em situação de risco.

A parceria com a Prefeitura fortaleceu o evento, “o Parque de Eventos é um espaço sensacional, com certeza faremos outros eventos lá”, concluiu o organizador.

Além do almoço, o evento conta com shows. Nesse ano se apresentaram os grupos Coisa Fina, Banda Ensaio, Barba Nigra, Bloco Bossa, Vini Moreno e os dj´s Monjolo, Gui Nóbrega e Double.

Fonte : Prefeitura de Guaratuba