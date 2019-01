Afoxé abre Carnaval de Guaratuba

O grupo de Afoxé de Guaratuba já está convidando as pessoas para o Carnaval da cidade.

Participam do grupo seguidores do candomblé, da umbanda, espíritas em geral e simpatizantes. Os adeptos vão vestidos de branco, mas as pessoas podem participar com roupas de qualquer cor, explica o pai de santo Dagoberto Silva.

Será a segunda vez que o Afoxé abre o Carnaval de Guaratuba, desta vez no sábado, dia 2 de março. O grupo vai se concentrar às 19h30 na Praça Central para se dirigir à avenida 29 de Abril.

Um vídeo produzido pela Prefeitura de Guaratuba começou a divulgar nesta semana o Carnaval na cidade, que acontece nos dias 2, 3 e 4 de março – sábado, domingo e segunda-feira.

Nos dois primeiros dias, começa na Praça Central, percorre a avenida 29 de Abril até a Praia Central. Na segunda-feira, dia da Banda de Guaratuba, “começa na (avenida) Ponta Grossa e termina ali na Praça”, como diz a letra da música.