Sisu: UFPR tem 158 vagas no Litoral

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2019 começam no dia 22 e vão até o dia 25. Devem ser feitas pelo pelo site sisu.mec.gov.br.

A Universidade Federal do Paraná tem 158 vagas para serem preenchidas pelo SiSU no Litoral. São 96 vagas em Matinhos (Setor Litoral) e 62 vagas em Pontal do Paraná (Centro de Estudos do Mar), sendo 33 no balneário de Pontal do Sul e 29 em Mirassol.

Segundo o cronograma informado pelo governo federal, o resultado da chamada regular (primeira chamada) deve ser divulgado em 28 de janeiro.

A partir do dia do resultado e até 4 de fevereiro, os concorrentes que quiserem continuar participando do SiSU por meio de listas de espera devem manifestar essa vontade pelo site do MEC, na área do candidato.

Processo

O candidato se inscreve no SiSU 2019 com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018, que foi realizado em novembro. É preciso também ter concluído o ensino médio e não ter zerado a redação.

Vale ressaltar, porém, que a maioria dos cursos da UFPR que participam do SiSU 2019 estabeleceram pesos diferentes para as cinco notas das provas do Enem — Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Redação; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias. Com isso, a média final pode variar conforme a opção de curso e, eventualmente, de ano para ano.

A tabela que informa esses pesos está no termo de adesão da universidade ao SiSU 2019, mas pode ser consultada também nesta planilha.