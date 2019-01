Ventos em Guaratuba chegaram a 88 km por hora

Ventos de 88 km por hora e 45 minutos de chuva varreram Guaratuba no meio da tarde desta quarta-feira (16). O ciclone que passou pela cidade foi rápido mas deixou grande estrago.

Três barcos ancorados afundaram e a balsa que fazia a travessia, carregada de veículos e passageiros foi arrastada por centenas de metros até a barra da baía. Precisou de um rebocador extra para ser levada ao ancoradouro. Houve danos em trapiches.

Dezenas de casas e estabelecimentos comerciais foram destelhados, árvores caíram na Praça Central e em diversas ruas, derrubando, pelo menos, um poste. Uma delas, complicou o tráfego no acesso ao ferryboat.

De acordo com a Copel, cerca de 25% dos imóveis ficaram sem energia, que foi reestabelecida aos poucos. A cobertura da Feira de Artesanato da Praça Central veio abaixo. O mesmo aconteceu com parte da cobertura da Guarafest, que acontece no Parque de Eventos, e de alguns quiosques na orla. O posto de guarda-vidas da praia de Caieiras despencou. Carros foram atingidos por galhos de árvores e telhas.

Clientes da empresa Gtba Telecom ficaram sem internet, inclusive a Redação do Correio do Litoral– até às 10h da manha desta quinta-feira (17), o sinal não havia voltado e a internet da Tim estava fraca e caía a todo momento. De acordo com a Gtba Telecom, houve rompimento de fibra ótica em diversos locais.

Segundo a Defesa Civil, ninguém se feriu durante o vendaval. Há o relato de pessoa que caiu na hora de tentar consertar o telhado, tendo sido encaminahdo os Hospital Municipal. Ventos e chuva também causaram danos em Matinhos.

Imagens da destruição se espalharam pelas redes sociais. Cerca de uma hora depois, a energia elétrica ainda não tinha voltado em muitos bairros, pessoas ainda nem tinham superado o susto e feito os primeiros consertos, mas as praias da orla central já estavam cheias de novo. O final de tarde foi quente e a noite toda abafada.

Pouco antes do temporal, a temperatura em Guaratuba passou dos 40 ºC e a sensação de calor chegou a 52 ºC. Na noite, os termômetros não baixaram dos 26 ºC.

Sobrevoo – O secretário de Estado da Segurança Pública, general Luiz Carbonell, e o chefe do Gabinete Militar da Governadoria e coordenador da Defesa Civil, major Welby Perreira Sales, chega a Garatuba no final da manhã desta quinta-feira (17) e fazem um sobrevoo de helicóptero junto com o prefeito Roberto Justus para verificar os prejuízos causados pelo temporal.

Fotos: Redes sociais, Jornal de Guaratuba e Portal Matinhos