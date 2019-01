Homem não identificado morre afogado em Itapoá

Um homem ainda não identificado morreu na manhã de sábado (19), ao mergulhar na praia de Itapoá.

O cabo Paulo Kuchilk, bombeiro militar de Itapoá (SC), entrou em contato com o Correio do Litoral e contou como aconteceu. Os Bombeiros foram acionados às 9h18, com a informação de que havia aparecido um corpo na Primeira Pedra.

O coordenador de praia, cabo Lucena foi ao local e ouviu o relato dos banhistas. Um homem havia mergulhado atrás das pedras e não voltou à tona. O local é muito perigoso pelo risco de as pessoas baterem em pedras ao mergulharem. Segundo banhistas, o homem chegou a ser visto na água de barriga para baixo e depois desapareceu.

Iniciaram-se então as buscas pelos guarda-vidas militares e civis e civis, com apoio de embarcações, o helicóptero Águia-01 e uma motoaquática.

Os civis com auxílio das embarcações conseguiram encontrar a vítima, aproximadamente às 10h20. Atendido com manobras de reanimação, ele foi levado de helicóptero ao Pronto Atendimento de Itapoá, onde os procedimentos de reanimação continuaram fora até as 10h53, quando foi declarada sua morte pelo médico de plantão.

O homem não postava documentos e os bombeiros fizeram buscas na praia para tentar localizar algum conhecido, sem resultado. Até o momento, nenhum parente ou conhecido procurou as autoridades.

Fonte: Cabo BM Paulo Kuchilk – foto: PM/Divulgação