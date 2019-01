Plano Sustentável do Litoral tem nova audiência em Guaratuba

A equipe do PDS_Litoral realiza mais uma audiência pública em Guaratuba. Será no dia 5 de fevereiro, na Câmara de Vereadores, com início às 18h.

O Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná (PDS_Litoral) está sendo elaborado por um consórcio de empresas espanholas e brasileiras e é financiado pelo Banco Mundial (Bird). Seu propósito é traçar diretrizes e ações estratégicas que podem ou não ser seguidas pelos governos. Procura envolver representantes das prefeituras, instituições e as comunidades locais.

Na próxima audiência vai apresentar e colocar em debate o diagnóstico a as sugestões que foram feitas nas reuniões e oficinas realizadas até agora.

O que foi feito até agora está compilado no documento chamado Produto 5, que tem diverso volumes e milhares de páginas. Para ler, acesse aqui: www.pdslitoral.com/relatorios – Produto 05 – Oficinas de Contextualização