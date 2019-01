Dois presos em operação contra falso aluguel nas praias

A Polícia Civil do Paraná realizou nesta terça (22) a operação Reserva Garantida. Foram cumpridos dois mandados de prisão, em Curitiba e Paranaguá, além de dois mandados de busca e apreensão.

A operação investigou os crimes de estelionato praticados por dois homens que simulavam a locação de casas para veraneio no litoral paranaense, ocasião em que exigiam depósitos prévios para “garantir a locação”. Os imóveis não estavam disponíveis para aluguel ou sequer existiam. Apesar do formato dos crimes serem iguais, as duas pessoas presas atuavam separadamente.

Mesmo depois dos depósitos, que ocorriam durante todo o ano, os investigados mantinham as vítimas envolvidas no golpe até o momento em que elas pensavam que entrariam na casa. Algumas vítimas acabaram viajando mais de mil quilômetros, ainda que o lucro com a prática criminosa já tivesse sido recebido.

Os investigados utilizavam nomes de várias pessoas, que não tinham qualquer relação com os criminosos, e ofertavam casas para veraneio na internet, sobretudo no site da OLX. Utilizavam fotos extraídas da internet e que correspondem a casas localizadas nas praias do Paraná.

Os dois investigados foram presos preventivamente e ficarão a disposição da PCPR para a continuidade das investigações.

A PCPR orienta que as vítimas de tais crimes procurem a Delegacia da Polícia Civil mais próxima para denunciar a ocorrência de casos como estes.