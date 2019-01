Retrospectiva 2018: Bem Estar e Promoção Social

A Prefeitura de Guaratuba divulgou, nesta terça-feira (22), mais uma retrospectiva de ações, desta vez na área da Secretaria de Bem Estar e Promoção Social.

Criamos a unidade do CRAS Cursos (Centro Referência da Assistência Social) para grupos socioeducativos e cursos.

Ofertamos 27 Cursos de qualificação profissional, com entrega de 798 certificados nas áreas de beleza, gastronomia, agricultura, atendimento a clientes, administrativo, corte e costura turismo e hotelaria.

Realizamos mais de 16 mil atendimentos no CRAS, com visitas domiciliares, encaminhamento para inclusão no Cadastro Único, atendimentos à Infância e Adolescência, ao Idoso, às pessoas com Deficiência, palestras, oficinas desenvolvidas em caráter não continuado, encaminhamentos ao CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), atendimentos de Benefício Eventual (cestas básicas e leite).

Realizamos a “Ação Solidária e da Cidadania” com atendimento de aproximadamente 200 pessoas. O evento teve cortes de cabelos, manicure, designer de sobrancelhas, vacinação da gripe e febre amarela e cadastro do BPC (Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social).

Entregamos doações colchões, material de limpeza, higiene e alimentos não perecíveis para 10 famílias atingidas pelas fortes chuvas de janeiro de 2018.

Firmamos convênio com o SESC para execução dos projetos “Futuro Integral” e “Aprender e Jogar”, os quais atenderão a 100 crianças e adolescentes.

Atendemos mais de 2500 pessoas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social.

Firmamos parceria entre o CRAS e a Agência do Trabalhador, mediando o contato entre as empresas e profissionais desempregados usuários da Política de Assistência Social, oportunizando vagas de empregos.

Por meio do grupo “Meu Primeiro Emprego” preparamos 160 jovens, de 14 a 17 anos, para o mercado de trabalho.

Através do “Programa Jovem Aprendiz”, preparamos 330 adolescentes para a inserção no mercado do trabalho.

Atendemos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes 180 crianças e adolescentes com diversas atividades como o Projeto de Prevenção Bucal, Dia do Cinema, Passeios, entre outros.

Ampliamos o espaço físico do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, com a construção de duas novas salas, promovendo melhora significativa no atendimento.

Ofertamos diversas atividades para 250 idosos por mês no Centro de Convivência da Secretaria Municipal do Bem Estar, como oficinas de pintura em tela e pano, artesanato, jogos recreativos, atividades de ginástica e alongamento, encontros festivos, entre outros.

Realizamos 150 abordagens sociais à população em situação de rua (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) no ano.

Realizamos o IX – Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com a participação de aproximadamente 200 pessoas. O tema foi “Proteção Integral Diversidade e Enfrentamento das Violências”.

Reformamos o Abrigo Institucional Casa da Criança e do Adolescente em parceria com o Projeto Josué, da Igreja Assembléia de Deus Vitória em Cristo. O abrigo institucional atende 20 crianças e adolescentes.

Reformamos o Imóvel utilizado pelo Conselho Tutelar, ampliando o espaço de atendimento dos conselheiros.

Adquirimos equipamentos no valor de R$ 42 mil para atendimento aos adolescentes oriundos de medidas socioeducativas do Programa Liberdade Cidadã.

Adquirimos um automóvel para utilização da secretaria e atendimentos a todas as unidades.

Adquirimos uma VAN de 16 lugares para melhor atendimento no Abrigo Institucional.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba