Rapaz leva 7 tiros e ainda faz reconhecimento do autor

Luiz Lone de Jesus, de 19 anos, levou 7 tiros à queima-roupa e consegui resistir. Ainda reconheceu o atirador e o reconheceu para a Polícia. Wil Robson Benke foi preso logo em seguida no carro usado para cometer o crime.

O caso aconteceu nesta terça-feira (22), no balneário Ipanema, em Pontal do Paraná. Luiz caminhava pela avenida Beira Mar quando o Fiat Uno de cor branca parou ao seu lado e um homem desceu atirando. O rapaz foi atingido no ombro, na bunda, joelho e tornozelo.

Luiz foi encaminhado ao Pronto Socorro de Praia de Leste. Os policiais militares foram informados e procuram o Uno branco. Encontraram o veículo e levaram os ocupantes para serem reconhecidos. Luiz apontou Wil Robson como autor da tentativa de homicídio.

Luiz de Jesus foi encaminhado em seguida ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Com informações dos sites Miro Ferraz, Agora Litoral e Rádio Litorânea

Corpo é encontrado em Paranaguá

Em Paranaguá, o corpo de Wellington Pereira Stadler Gonçalves, de 24 anos, foi encontrado boiando em um mangue na Vila Primavera, na região do Emboguaçu, em Paranaguá, na manhã desta quarta-feira (23) .

Segundo a perícia, ele foi morto a tiros. .

A vítima morava no Jardim Iguaçu e estava desparecido desde domingo (20).

Fonte: Agora Litoral