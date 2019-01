Encontrado corpo do homem que se afogou na Prainha

Foi encontrado o corpo de Nizeu de Oliveira Carneiro, de 39 anos, que desapareceu na Prainha, em Guaratuba, na tarde desta quarta-feira (23).

Nizeu, que era morador de Cascavel e trabalhava nos Correios, deixa esposa e dois filhos. Não há ainda informações sobre o traslado do corpo e velório.

As buscas começaram logo que o Corpo de Bombeiros foi informado, pouco antes das 14h. Segundo testemunhas Nizeu foi socorrer a filha, de seis anos, mas acabou sendo levado para o fundo. Banhistas conseguiram salvr a menina, mas ele desaparaceu da vista de todos.

Até o anoitecer, foram feitas buscas por mergulhadores, moto aquática, bote e pelo helicóptero Falcão 03. Às 7h da manhã desta quinta-feira (24) foram retomadas as buscas.



“Aproximadamente às 8h40min, a guarnição do Corpo de Bombeiros da Base Náutica, com o bote inflável de salvamento, localizou o corpo da vítima no mar, a cerca de 300 m de onde havia desaparecido”, informou a tenente Ana Paula Zanlorenzzi, porta-voz dos Bombeiros na Operação Verão.



É o 12° afogamento desde o início da Operação Verão, em 21 de dezembro, o dobro de casos em comparação com o mesmo período da temporada passada.