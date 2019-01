Appa realiza primeira audiência sobre ampliação do Porto

A audiência pública para apresentação do projeto de ampliação do cais de acostagem do Porto de Paranaguá reuniu cerca de 600 pessoas, na noite de quarta-feira (23), no Santuário do Rocio.

A reunião teve mais de cinco horas de duração e permitiu que moradores de comunidades pesqueiras, tradicionais, indígenas e moradores de diversos bairros da cidade participassem.

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) apresentou os estudos de impacto ambiental e o projeto de implantação dos píeres em “T”, “F” e “L”, além da construção de um Complexo Náutico para recepção de navios de passageiros.

“São grandes obras, que preparam o Paraná para receber as 80 milhões de toneladas de carga, previstas para 2030/2040. Estes empreendimentos devem gerar muitos empregos, mas também trazem os impactos naturais da atividade portuária”, explica o diretor-presidente dos Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

“A população tem que estar ciente destas propostas e participar das discussões. É importante porque essa integração traz contribuições relevantes e nos ajuda na construção de um porto melhor”, destaca.

Segundo a coordenadora substituta de Licenciamento de Portos e Estruturas Marítimas do Ibama, Janaína de Souza Cunha, a audiência pública serve para dar transparência ao processo. “Este é o momento de se aproximar da sociedade e apresentar os impactos previstos, discutindo com eles as formas de reduzi-los. A audiência também traz sugestões das comunidades e permite que todos exponham suas opiniões”, diz.

Empregos: A previsão é que, na fase de construção, as obras gerem até 600 empregos diretos. Na fase de operação, cada empreendimento (píer T, F e L) deve movimentar 200 trabalhadores e o Complexo Náutico pode chegar a 400 pessoas empregadas.

Compensações: Se viabilizados, os projetos preveem uma compensação ambiental, conforme legislação. Algumas medidas para diminuir os impactos também devem ser adotadas.

No trânsito, por exemplo, além da revitalização da av. Bento Rocha e da construção do viaduto na BR 277 que já estão em andamento, estão previstas obras de revitalização da av. Ayrton Senna e implantação de um pátio de caminhões de retorno.

Também são propostos 29 programas ambientais, como gerenciamento de emissões atmosférica, ruídos, monitoramento do solo, qualidade da água e sedimentos. A Appa prevê, ainda, programas voltados para a fauna e flora, biota aquática, cetáceos, entre outros.

A capacitação de mão de obra e fornecedores locais, junto com o maior controle da gestão pública relativa às demandas portuárias, seria adotada para melhorar as condições de emprego e renda. O apoio à atividade pesqueira e o monitoramento da qualidade de vida da população que mora nas áreas próximas são outras possibilidades.

Obras: O Corredor de Exportação, área para embarque e desembarque de granéis sólidos, será ampliado. O píer em formato T será paralelo ao cais que já existe, com estrutura para receber mais quatro navios de forma simultânea. Além disso, a construção será na bacia de evolução, permitindo maiores profundidades com menores esforços de dragagem.

O complexo para exportação de grãos ganhará ainda uma nova área: o píer em formato F, no setor oeste do cais atual. Serão dois píeres de carregamento, paralelos ao cais acostável e interligado à extremidade oeste do berço 201.

O projeto também prevê a ampliação do píer de inflamáveis, que ganhará dois novos berços, em um novo píer em formato L.

TURISMO – O projeto também prevê a construção de uma área específica para receber navios de passageiros. O Complexo Náutico prevê a construção de áreas de convivência, marina, receptivo e elementos de promoção da cultura regional.

Confira o Relatório e o Estudo de Impacto Ambiental: http://www.portosdoparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=484