Melhorou: Litoral volta a ter 11 locais impróprios ao banho

O ponto da praia de Caiobá, em Matinhos, que estava impróprio na semana passada voltou a ser recomendado para banho.

De acordo com o 6º Boletim de Balneabilidade, divulgado pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) nesta sexta-feira (25), permanecem impróprios a Ponta da Pita, em Antonina, e os 10 locais de desembocadura de rios, canais e galerias em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná considerados permanentemente impróprios para banho, independentemente da época do ano. No boletim eles estão destacados em letras maiúsculas.

O local sinalizado com bandeira vermelha indica que as pessoas evem evitar num espaço de 100 metros à direita e 10 metros à esquerda. A bandeira azul indica que o local está próprio para banho.