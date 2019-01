Lancha incendeia e explode em frente a Marina em Paranaguá

Um lancha pegou fogo, por volta do meio-dia deste sábado, em Paranaguá.

O incidente aconteceu na foz do rio Itibirê, em frente à Marina Oceania, no bairro Oceania. Segundo testemunhas, o motor incendiou poucos segundos depois de o barco zarpar. O fogo começou no motor e se espalhou pela embarcação. Em seguida houve uma forte explosão.

Aproximadamente dez pessoas estavam no barco, inclusive crianças e um bebê. Elas foram retiradas com ajuda de outros barcos. Seis pessoas foram levadas por ambulâncias do Samu para serem atendidas. Apenas uma das vítimas ficou em estado mais grave e foi levada para o Hospital Regional do Litoral.

A lancha, de nome Open Sea II, pertence ao empresário Ricardo Athanasio.

Bombeiros foram mobilizados para combater o incêndio. O helicóptero da Polícia Militar sediado em Guaratuba se deslocou para ajudar no atendimento.

Mais informações em breve.

Vídeos das redes sociais.