Abertas inscrições para escolinhas de esporte em Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba abriu inscrições para escolinhas esportivas. As atividades começam no dia 11 de fevereiro, nos ginásios José Richa, Coroados e Figueira, nas arenas do Coroados, Figueira e Piçarras e no estádio municipal.

São 13 opções para crianças, jovens, adultos e idosos: karatê, futebol de campo, futsal, vôlei, handebol, basquete, escola de goleiros, iniciação esportiva, tênis de mesa, golf 7, ballet, zumba e xadrez.

As inscrições devem ser feitas na Secretaria Municipal do Esporte e do Lazer, no Ginásio José Richa, no Cohapar, pelo telefone 3472-8650.