Combate ao mosquito da dengue auxilia prevenção contra febre amarela

“Várias ações desenvolvidas pela Prefeitura fizeram com que Guaratuba, pelo segundo ano consecutivo, não registrasse nenhum caso de dengue”, informa o site oficial do Município, nesta quarta-feira (30).

Entre as ações, o combate ao mosquito Aedes aegypti, que além de transmitir dengue, zika e chikungunya, é o vetor da febre amarela no meio urbano, destaca a Prefeitura. “Não há caso dessas doenças registrado em Guaratuba”, salienta.

De acordo com a Prefeitura, em 2018 foram notificados 29 casos suspeitos de dengue, mas todos descartados através de exames. Leia resumo da matéria:

A Secretaria Municipal da Saúde, através da Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa), executa o Programa de Controle de Arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti. Neste programa os Agentes de Controle de Endemias (ACE) fazem visitas de rotina a imóveis e terrenos baldios, atendimento a reclamações, inspeções de pontos estratégicos, vistorias para levantamento de índice e eliminação de possíveis focos de proliferação do mosquito.

Nas atividades desenvolvidas no ano de 2018, a equipe atualizou o reconhecimento geográfico em 31.836 imóveis, foram acompanhados 59 pontos estratégicos com 2 visitas mensais e realizadas 68.800 visitas a imóveis e terrenos baldios. Destas visitas foram encontrados 52 imóveis com a presença do Aedes aegypti.

Quando encontrado um imóvel com a presença do mosquito, todos os imóveis em um raio de 300 metros são avaliados. Os imóveis positivos são acompanhados por 18 meses.

A Prefeitura de Guaratuba promove a integração de várias Secretarias Municipais (Administração, Obras, Meio Ambiente, Comunicação, Educação e Saúde) no combate ao mosquito, realizando mutirões de limpeza de ruas, retirada de lixo de terrenos e trabalho de conscientização dos moradores para que os mesmos deem destino correto ao lixo.

São feitas também ações nas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, ações informativas de prevenção, passeatas e mutirões com alunos nos bairros. O trabalho de conscientização da população e vistoria nos bairros continua esse ano.