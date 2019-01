Guaratuba prorroga prazo para pagamento com desconto no IPTU

A Prefeitura de Guaratuba através do Decreto nº 22.562 (28 de janeiro de 2019) prorrogou as datas de vencimento da parcela única e da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Os 30.562 carnês do IPTU emitidos para o exercício 2019 estão nos Correios, muitos já foram entregues, porém, com o atraso da gráfica no processo de produção, a Prefeitura decidiu prorrogar o prazo e a cota única poderá ser paga com o desconto de 10% que era o dia 5 de fevereiro para o dia 26 de fevereiro.

No caso de pagamento parcelado a primeira parcela poderá ser paga sem juros e multa também até dia 26 de fevereiro, não havendo alterações de data nas demais parcelas.