Recomeçam audiências públicas do PDS_Litoral

A partir desta quinta-feira (31), às 18h, começam as novas audiências públicas do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná (PDS_Litoral) nos sete municípios. Os estudos e as reuniões públicas começaram em 2018.

As audiências vão até o dia 7 de fevereiro. A primeira, a desta quinta-feira, será no Salão da Paróquia Nossa Senhora do Porto, na Rua Coronel Modesto, s/n, no Centro de Morretes.

Os eventos terão apoio de diversos órgãos públicos, profissionais especializados em identificar obstáculos que impedem o desenvolvimento sustentável do Litoral, e também as suas potencialidades e oportunidades de transformações.

Audiências Públicas do PDS_Litoral:

31 (quinta-feira) – 18 horas – Salão da Paróquia Nossa Senhora do Porto. Rua Coronel Modesto, s/n – Centro, Morretes;

1º (sexta-feira) – 18 horas – Centro Estadual De Educação Profissional Dr. Brasílio Machado. Rua Conselheiro Alves de Araújo, nº 12 – Centro, Antonina;

2 (sábado) – 10 horas – Espaço Marista, Rua Ferreira Lopes, s/n – Centro, Guaraqueçaba;

4 (segunda-feira) – 18 horas – Auditório da Prefeitura, Rua Pastor Elias Abrãao, 22 – Centro, Matinhos;

5 (terça-feira) – 18 horas – Câmara dos Vereadores, Rua Coronel Carlos Mafra, 494 – Centro, Guaratuba;

6 (quarta-feira) – 18 horas – Mini-Auditório Primavera, Rua Tom Jobim, 308 – Balneário Primavera – Pontal do Paraná;

7 (quinta-feira) – 18 horas – Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, Rua Quinze de Novembro, 575 – Centro Histórico de Paranaguá.