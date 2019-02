Turismo será o tema da primeira campanha do governo Ratinho

A primeira campanha publicitária do Governo do Estado, que será divulgada nas próximas semanas, terá como tema o turismo.

A ideia é ampliar o trânsito interno de turistas, fazendo com que os paranaenses conheçam as atrações do Estado, e também atrair visitantes de estados e países vizinhos, como São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Argentina e Paraguai.

Também está em fase de desenvolvimento o portal e o aplicativo Viaje Paraná, que trará informações completas sobre os atrativos e infraestrutura turística do Estado. Além disso, grande parte do conteúdo da TV Educativa será voltada para promover o turismo paranaense.

Representantes de secretarias e órgãos do Governo do Estado alinharam nesta quarta-feira (30) as estratégias para impulsionar o turismo no Paraná. O seminário Sustentabilidade do Turismo, promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, com a participação do vice-governador Darci Piana, no Palácio das Araucárias, em Curitiba, teve o objetivo de integrar as ações de todas as áreas de governo que possam desenvolver e promover as atividades turísticas do Estado.

Órgãos como a Secretaria de Estado da Comunicação e Cultura e a Agência Paraná de Desenvolvimento vão dedicar parte de sua estrutura e orçamento para desenvolver os polos turísticos e trazer mais visitantes ao Estado.

Além de contar com um dos principais destinos do País, que são as Cataratas do Iguaçu, o Paraná tem grande potencial em diversas áreas, como no turismo religioso, gastronômico e de natureza, afirmou o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes.

“Temos que criar um roteiro turístico no Estado que possa integrar o grande turismo de visitação em Foz do Iguaçu, que tem um apelo internacional muito forte, para levar os turistas para outras regiões, para o Litoral, o Norte e a região Central do Estado, por exemplo”, disse. “Vamos criar um caminho para que quando a pessoa venha ao Paraná, ela possa ficar mais tempo e faça vários roteiros, fortalecendo e integrando essa grande cadeia. É preciso que todas as regiões do Estado cresçam nessa área”, afirmou.

O presidente da Paraná Desenvolvimento, Eduardo Bekin, afirmou que o desenvolvimento do setor trará mais investimentos ao Estado, ampliando as oportunidades de emprego e gerando mais renda aos paranaenses. “Estamos focando na questão do desenvolvimento voltado à geração de emprego. A ideia é capacitar os paranaenses para melhorar o trade e o ecossistema turístico do Estado e trazer mais benefícios para todas as regiões”, disse.

O Paraná tem hoje 14 regiões turísticas e mais de dois mil atrativos em pelo menos 283 municípios. O levantamento mais recente da Paraná Turismo mostra que cerca de 16 milhões de pessoas se deslocam pelo Estado por ano. A cadeia do turismo é ampla, gerando emprego e renda em setores como de alimentação, hospedagem, transporte, comércio e serviços.

Reunião para definir as estratégias do Turismo no Paraná. – Curitiba, 30/01/2019 – Foto: Jaelson Lucas/ANPr

Fonte: ANPr