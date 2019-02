O que você deseja para o futuro de Guaratuba?

Você está sendo convidado para dizer o que deseja para o futuro de nossa cidade. O convite é do consórcio contratado pelo governo do Estado do Paraná para realizar um plano para o desenvolvimento do litoral.

Será realizada nesta terça-feira (5/2), às 18h, na Câmara de Vereadores, a segunda Audiência Pública do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná (PDS_Litoral).

Na audiência será apresentado o diagnóstico feito com base em sugestões levantadas em encontros passados e coleta de dados em campo. Em um terceiro momento serão definidos os moldes da participação da população nas próximas etapas.

O PDS_Litoral tem como objetivo traçar diretrizes e ações estratégicas que tragam o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental em nossa região. Encontrar qual a melhor direção que o litoral deve tomar para melhorar a qualidade de vida dos seus moradores, gerando oportunidades sem precisar destruir nosso ambiente e nossa cultura.

Assim como nos outros encontros realizados pela equipe do PDS_Litoral, poderemos perceber quais os caminhos que nossos gestores devem tomar no futuro, opinar e dizer o que queremos ou não, o que achamos correto ou não e dar a sugestão de como melhorar nossa cidade e nossa região.

É importante a participação do maior número de pessoas possíveis, para que todos os problemas possam ser ouvidos, todas as soluções estudadas, e para que tenhamos o conhecimento de como cobrar no presente e no futuro, ações dos nossos representantes.

Deixo aqui o convite aos que puderem se fazer presente, o futuro agradece. Independentemente da sua condição financeira, sua área de trabalho, ou bairro em que mora, sua presença é fundamental. É importante que a população, vereadores, empresários, presidentes de associações e servidores das diferentes secretarias municipais participem. É um espaço e momento para falar e ouvir. Portanto, sua participação é fundamental.

Felipe Lazoski é estudante de Turismo na UFPR Litoral e colaborador do Correio do Litoral