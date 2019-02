PM faz quatro apreensões diversas prisões no tráfico em Guaratuba

A Polícia Militar realizou quatro apreensões de droga, com seis prisões e duas apreensões de adolescentes na semana passada, em Guaratuba. O resumo das ações foi divulgado neste sábado (2).

No final da tarde de segunda-feira (28), foram presas quatro pessoas na Portelinha, no caso divulgado em primeira mão, no mesmo dia, pelo Correio do Litoral, em parceria como Jornal de Guaratuba. Foram apreendidas quase mil pedras de crack, buchas de cocaína e porções de maconha. Entre os presos, uma foragida da Justiça.

Poucas horas depois, às 20h10, um adolescente foi flagrado com 2,9 Kg de maconha, 233 buchas de cocaína e 39 pedras de crack. Com o jovem também foram encontrados 13 munições de calibre .45 e duas folhas com anotações relativas ao tráfico. A apreensão aconteceu na rua Piauí, no bairro Coroados.

Na terça-feira (29) mais duas situações. Por volta das 21h, na avenida João Gualberto, 218, no bairro Mirim, equipes do Policiamento Velado e da Rádio Patrulha prenderam dois traficantes e apreenderam pequena quantidade de droga: 12 buchas de cocaína e 72 pedras de crack. Segundo a PM, “no ato da prisão um dos envolvidos resistiu a prisão e obrigou o emprego da força necessária para quebrar a resistência”. Os presos e as drogas foram encaminhados à Polícia Civil local, “depois do devido atendimento no Pronto Socorro”.

Pouco antes da meia-noite, às 23h57, outra prisão: um adolescente tentou vender crack para um policial do serviço velado. O caso aconteceu na av. Pescaça, no bairro Piçarras. Com ele havia 11 buchas de cocaína e 10 pedras de crack, além de R$ 438,50 em dinheiro trocado.