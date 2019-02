Manutenção de ruas de Guaratuba ganha pá carregadeira

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, entregou na manhã desta segunda-feira (4) uma nova máquina pá carregadeira à Secretaria da Infraestrutura e Obras.

A nova máquina trabalhará na limpeza dos canais de macrodrenagem, na manutenção das ruas, colocação de manilhas e outros serviços. O equipamento melhorará o atendimento aos bairros e também reduzirá custos com serviços terceirizados.

De acordo com o prefeito, a pá carregadeira é o quarto equipamento entregue à Secretaria de Obras. Já foram adquiridas uma patrola, uma retroescavadeira, um veículo Saveiro e a Secretaria aguarda a chegada de um caminhão caçamba.

Além do maquinário pesado, a atual gestão já adquiriu 20 automóveis e vans. A nova máquina foi repassada pelo Estado, com recursos de R$ 270 mil conseguidos pelo deputado estadual Nelson Justus no Plano de Apoio aos Municípios (PAM).