Carnaval de Guaratuba 2019: confira as datas da folia

O Carnareggae com a Banda Sr. Banana, sexta-feira (1º de março) faz o esquenta do Carnaval de Guaratuba em 2019. Será na Praia Central, com início às 20h e encerramento às 23h.

O Carnaval na avenida 29 de Abril acontece no sábado (2), domingo (3) e segunda-feira (4).

Confira a programação:

Sexta-feira – 1º de março

Carnareggae – Praia Central

20h às 23h – Banda Sr. Banana

Sábado – 2 de março

Carnaval de Rua – Av. 29 de Abril

20h – Abertura com o Bloco Afoxé

20h30 – Bloco do Caranguejo na Barra do Saí

21h – Concurso de Blocos Desfile

Escola de Samba Unidos de Guaratuba

23h às 2h – Trios Elétricos

Domingo – 3 de março

Carnaval de Rua – Av. 29 de Abril

20h30 – Concurso de Blocos Desfile

23h às 2h – Trios Elétricos

Segunda – 4 de março

Carnaval das Crianças – Av. Ponta Grossa até a Praia Central

15h às 18h – Bandinha de Guaratuba

Carnaval de Rua – Av. 29 de Abril

20h às 3h – Banda de Guaratuba

Resultado e Premiação dos Blocos

Desfile dos Campeões

Premiação do Camarote – O Mais Bonito e o Mais Animado

Escola de Samba Unidos de Guaratuba

Trios Elétricos

Você pode ficar por dentro das informações do carnaval pelo site:

http://portal.guaratuba.pr.gov.br/carnaval