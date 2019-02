Carteiras novas chegam na Escola

Maíra, ao centro, com as coordenadoras pedagógicas Carla Santana (dir.) e Daniela Basso

Maíra Temóteo Alves estudou do pré à 4ª série na Escola Municipal Adolpho Vercesi, em Guaratuba, e, assim com alguns alunos, estava empolgada nesta quinta-feira (7) com a chegada de mais 60 carteiras novinhas em folha.

Junto com professoras e zeladoras montou correndo as três salas de aula que faltavam receber o mobiliário.

Agora todas as 13 salas e os 620 alunos da Infantil 4 ao 5º ano têm carteiras novas. O restante dos móveis chegaram em 2018. No mesmo ano, a escola também passou por uma grande reforma: troca de calhas, janelas, sistema de drenagem no pátio etc. Foi feita pintura interna e externa e o lado de fora do muro impressiona por não ter nenhuma pichação, apesar de ter sido feita em abril do ano passado.

Quem explica porque isso acontece é a ex-aluna Maíra, que aos 31 anos é professora na escola desde 2014 e no ano passado assumiu o cargo de diretora. “Somos uma grande comunidade, formada por professores, zeladoras, alunos, pelos pais e pelos vizinhos da escola”, conta.

Os vizinhos são todo o bairro Piçarras, um dos maiores de Guaratuba, mas que ainda mantém as características da antiga comunidade de pescadores onde muitos são parentes e quase todos se conhecem. Além da atual diretora, oito das 30 professoras são do Piçarras e estudaram no Adolpho.

A mistura de envolvimento comunitário, cuidados e investimentos públicos também explicam outro fato positivo. Há muitos anos não acontecem casos de vandalismo ou roubos. As câmeras de monitoramento da Prefeitura ajudam é claro, mas não deixa de impressionar que, nos últimos anos, só houve um furto: 6 lâmpadas tiradas do refeitório.

O mesmo cuidado, alunos têm com as carteiras, garante Maíra. “O aluno da manhã cuida para ver se o aluno da tarde fez algum risco na carteira que ele usa, e vice-versa. Também buscamos conscientizar de que a carteira que eles usam neste ano, será deixada para outro aluno no ano que vem e eles vão usar a carteira deixada por outro aluno quando mudarem de sala. Aqui todos cuidam porque sentem que as coisas são suas, da comunidade.

Nesta semana e na próxima, a Prefeitura de Guaratuba está entregando 550 carteiras, mesas e armários em sete das 11 escolas do Município.