Volta às aulas em Guaratuba: capacitação para a Educação Infantil

Publicação Legal

C M Participações e Administração de Bens Ltda, CNPJ: 75.084.715/0001-79, torna público que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Guaratuba a Licença Prévia para Condomínio Residencial a ser implantado no lote A2 da Avenida Visconde do Rio Branco, no Bairro Jardim Estoril II em Guaratuba – PR.