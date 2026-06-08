18º Mutirão de Limpeza retira 7,1 toneladas de resíduos da Baía de Guaratuba e acende alerta ambiental

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Volume de lixo superou a marca do ano anterior, evidenciando o desafio do descarte irregular; ação mobilizou centenas de voluntários no último sábado (6)

Fotos: Comunicação PMG / Edgar Fernandes (Instituto Guaju)

O 18º Mutirão de Limpeza da Baía de Guaratuba, realizado no último sábado (6), reforçou a importância do engajamento comunitário em prol da preservação ambiental, mas também trouxe um dado preocupante: o volume de resíduos retirados do mar totalizou 7,1 toneladas, superando os registros da edição anterior.

A iniciativa, organizada pelo Instituto Guaju em parceria com a Prefeitura Municipal e diversas entidades, demonstrou a força do voluntariado regional. Cerca de 500 pessoas dedicaram a manhã de sábado para realizar a limpeza em manguezais, ilhas e praias, contando com o suporte logístico de 1 ferry boat e 32 pequenas embarcações.

O alerta por trás do engajamento

Embora o sucesso na adesão dos voluntários seja um marco positivo para a conservação costeira, a quantidade de material coletado acendeu um alerta para as autoridades locais. Durante o evento, o coordenador do projeto, Fabiano Cecílio, e o secretário de Meio Ambiente, Vilmar Silva, ressaltaram que, apesar do êxito operacional, a verdadeira meta da iniciativa é, no futuro, tornar o evento desnecessário: a meta é chegar ao dia em que os caminhões de coleta retornem vazios.

O prefeito Mauricio Lense, presente na ação, agradeceu o empenho da comunidade e reforçou o compromisso com a conscientização sobre o descarte correto de resíduos, um problema que impacta diretamente a vida marinha e a saúde dos ecossistemas da baía.

O evento contou com uma expressiva representação do poder público, destacando a relevância da pauta para a agenda municipal. Também participaram da ação a vice-prefeita Evani Justus, a secretária de Esporte, Juliana Belache, a chefe de Gabinete, Josiane Macedo, o vereador Fabio Bilek e a subprefeita do Coroados, Edna Castro.

Desde sua criação em 2007, o mutirão consolidou-se como o maior movimento de limpeza de ambientes estuarinos do litoral paranaense, acumulando mais de 90 toneladas de resíduos removidas ao longo de quase duas décadas de história.

Fonte: Comunicação da Prefeitura de Guaratuba