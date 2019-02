Preso suspeito de golpe de aluguel no Litoral

A Polícia Civil do Paraná prendeu em Curitiba mais um suspeito de praticar golpe de falso aluguel no Litoral.

O homem de 24 anos foi preso na tarde de sexta-feira (8), no Centro de Curitiba, mas a prisão foi divulgada nesta terça-feira (12). De acordo com a Polícia, ele anunciava casas para aluguel no litoral do Estado pela internet através de um perfil falso e, após o contato com as vítimas, solicitava valores para reservar a casa

Uma das vítimas procurou a PCPR e relatou que homem oferecia uma casa para aluguel no litoral paranaense por valor muito abaixo do mercado. Após tratativas, o preso combinou com a vítima em receber o valor do aluguel fraudulento no centro de Curitiba, onde foi preso.

Já na delegacia o suspeito confessou o crime e afirmou que possuía uma conta na internet com centenas de anúncios falsos. A equipe de investigação constatou que além de estelionatos na modalidade alugueis falsos o suspeito tinha anúncios de empréstimo de dinheiro, consórcios de veículos e de maquinário agrícola.

Ainda de acordo com a investigação, o suspeito afirmou que usava a própria conta para depósitos, pois os valores obtidos eram de pequena monta e não acreditava que as vítimas fossem “correr atrás do prejuízo”.