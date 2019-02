Audiências no Litoral são feitas na delegacia por videoconferência

A Polícia Civil implantou o sistema de audiências de custódia por videoconferência no Litoral na Operação Verão.

Dessa forma, os presos não precisam ser escoltados ao fórum, permanecendo na delegacia de polícia. O juiz responsável realiza as audiências à distância.

A novidade foi implantada no início da segunda fase da Operação Verão, que iniciou no dia 29. Nas delegacias foram instalados equipamentos audiovisuais, que se comunicam online, com outros instalados no fórum, permitindo a realização da videoconferência. O sistema já funciona em Matinhos e, em breve, segundo a Polícia Civil, entrará em operação em Guaratuba.

Essa inovação tecnológica traz mais segurança, pois evita o transporte de presos. Por exemplo, para cada detento transportado, são necessários dois policiais para a escolta. Com o novo sistema, como os custodiados permanecem em área segura, apenas um policial é capaz de conduzir todos para as audiências.

O juiz da 2ª Vara Judicial da Comarca de Matinhos, Ricardo José Lopes, tem realizado audiências de custódia por videoconferência e se diz animado com a novidade. “Sou um entusiasta dessa novidade, que possibilita muito mais segurança aos magistrados, promotores, policiais, e enfim, toda a população. Além disso, em nada interfere nos objetivos das audiências de custódia, permitindo contato pessoal e visual com o preso. Também, garante a segurança jurídica do acusado, por permitir a assistência de seu defensor, sem macular as garantias da defesa”, enfatiza.

Outro ponto importante, os procedimentos são realizados com muito mais rapidez e economia. Permitindo que os recursos financeiros economizados, sejam revertidos em benefício da população.

O sistema de audiências de custódia por videoconferência começou com a Operação Verão 2019, mas é um benefício que continuará após o fim da Operação, permanecendo como um legado à região.