Aniversário de Guaratuba terá desfile antecipado para o dia 28

O tradicional desfile cívico do aniversário de Guaratuba, celebrado no dia 29, acontece, pela primeira vez em muitos anos, no dia 28.

O desfile tem início às 9h na Avenida 29 de Abril com a participação de escolas, creches, colégios e diversas instituições.

Entre os destaques as fanfarras dos colégios estaduais e dos Desbravadores, da Igreja Adventista do 7º Dia.

Programação das comemorações dos 246 anos de Guaratuba

4/04 (Segunda-Feira)

20:00 – Culto em Ação de Graças Igreja Sagrada Família. Bairro Canela.

27/04 (Quinta-Feira)

20:00 – Missa de Ação de Graças. Capela São José Operário. Bairro Piçarras.

28/04 (Sexta-Feira)

06:00 – Alvorada matinal de fogos.

08:00 – Solenidade de Hasteamento do Pavilhão Nacional. Praça da Paz. Bairro Cohapar.

09:00 – Desfile Cívico. Av. 29 de Abril.

19:00 – Entrega do Título “Cidadão Honorário de Guaratuba” ao Dr. Rui Cardoso de Macedo Junior. Câmara de Vereadores.

29/04 (Sábado)

08:00 – Corrida de 5 km (largada: Praia Central).

08:00 – Caminhada na areia (largada: Praia Central).

09:30 – Beach Games (Handebol, Futvôlei, Beach Tenis, Vôlei de 6 (idosos), Vôlei de Praia (dupla) e Beach Soccer. Praia Central

10:00 às 12:00 e 14:30 às 16:30 – Aula de Ginástica e Dança. Praia Central

30/04 (Domingo)

09:00 – Passeio Ciclístico (6 km). Saída: Praia Central.

14:30 – Programa Modão do Brasil e Festival de Música com Artistas Locais. Café Curaçao. Exibido pela TV Educativa do Paraná e pela CNT para todo o Brasil. Entrada Franca.

