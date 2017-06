Matinhos inaugura nova Delegacia; obra em Guaratuba não saiu do papel

O governador Beto Richa inaugura, nesta quinta-feira (27) a Delegacia Cidadão de Matinhos.

A Delegacia Cidadã separa as vítimas dos agressores ou suspeitos e conta com ambientes isolados para atender adolescentes, mulheres e idosos.

A obra custou R$ 4,5 milhões e levou quase quatro anos entre o anúncio e a conclusão. Foi prometida em 2013, junto com as novas delegacias em Paranaguá e Guaratuba.

Em março de 2015, o então secretário de segurança Fernando Francischini anunciou que ela seria a primeira a ser construída no Paraná e reforçou: “Nós já estamos iniciando as obras da delegacia Matinhos e nas próximas semanas espero anunciar a de Guaratuba. A prioridade, após a conclusão destas, será a de Paranaguá” disse Francischini.

As obras em Matinhos, Guaratuba e Paranaguá voltaram a ser notícia no site do Governo do Paraná em novembro de 2015.

Em 2016, Paranaguá já sabia que não teria sua delegacia. Para Guaratuba, a promessa continuava. A Delegacia Cidadã de Guaratuba seria construída na rua Teixeira Soares, ao lado da Justiça Eleitoral, no bairro Cohapar, e a obra seria entregue junto a de Matinhos.

Inauguração da Delegacia Cidadã de Matinhos

Data: quinta-feira (27.04)

Horário: 11 horas

Local: sede da Delegacia Cidadã

Rua Antonina, esquina com a Rua Maringá – Centro

