Ventos fortes no Litoral entre sexta à noite e domingo de manhã

A Marinha alerta para ventos fortes de até 60 km/h e rajadas de até 74 km/h nas proximidades do litoral dos estados de Santa Catarina (ao norte de Itajaí), Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo (ao sul de Linhares), entre a noite de sexta-feira (15) e a manhã de domingo 17.

Os ventos, de direção Sudeste a Leste, são provocados pela formação de uma área de baixa pressão entre o litoral norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro, informa o Centro de Hidrografia da Marinha.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.

As informações meteorológicas também podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook, no link: https://www.facebook.com/servicometeorologicomb/, e por meio do aplicativo “Boletim ao Mar”, disponível para download na internet, tanto para o sistema Android quanto para iOS, desenvolvido em parceria entre a Marinha do Brasil e o Instituto Rumo ao Mar (Rumar).

Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar.