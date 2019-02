Prefeitura de Guaratuba informa interdição do uso das águas do rio São João

A Prefeitura de Guaratuba, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Coordenadoria Municipal de Defesa Civil informam que estão tomando todas as providências cabíveis desde o acidente ocorrido na quarta-feira (13), na BR-376 (Km 668), envolvendo um caminhão e que despejou no rio São João o produto químico Quakerol USI 2.0 PL, utilizado como fluído para laminação a frio.

A Prefeitura está com equipes no local orientando as famílias da comunidade para que não utilizem a água do rio São João para consumo, banho ou pesca até a liberação do Instituto Ambiental do Paraná (IAP). A utilização das águas poderá causar irritação moderada à pele, reações alérgicas, danos aos órgãos por exposição repetida e prolongada, sendo tóxico também para os organismos aquáticos.

Não existe falta de água potável nas comunidades próximas: Pedra Branca do Araraquara e Rio Bonito. A captação de água para as comunidades ocorre acima do local do acidente, sendo assim, não há contaminação na água que chega até a torneira dos moradores das comunidades no entorno do Rio São João.

A empresa responsável pela administração da rodovia está providenciando as análises da água para posteriormente fazer a cobrança da empresa responsável pela carga. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Guaratuba também já notificou a empresa responsável e, posteriormente, fará aplicação de multa.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba