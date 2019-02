Novo presidente da Paraná Turismo apresenta projetos para o Litoral

A nova direção da Paraná Turismo reuniu-se com secretários de turismo do Litoral e o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, para ouvir sugestões e apresentar os projetos do Governo do Paraná para a região.

De acordo com notícia divulgada pela Prefeitura de Paranaguá, o novo presidente da autarquia do governo estadual, João Jaco Mehl, destacou a retomada da discussão e busca de solução sobre o calendário escolar, com o objetivo de fazer com que a temporada de verão tenha um período maior do que já teve em anos anteriores.

“A transformação da TV Educativa com enfoque maior para o turismo também faz parte das ações do governo, o que mostra a preocupação com o turismo na atual gestão”, completou Mehl.

O prefeito Marcelo Roque agradeceu as informações e lembrou de situações que precisam ser revistas como a retomada das obras no entorno do aquário e a construção da estação náutica.

Os secretários de Turismo aproveitaram a oportunidade para estreitar os laços e tratar de assuntos como instalação de totens de informação, como no caso de Paranaguá que foi exposto pelo secretário da pasta, Harrison Camargo e a participação em eventos de turismo, como foi apresentado pelos representantes de Guaratuba e Matinhos. A pedido das duas cidades, a Paraná Turismo também anunciou a articulação de um projeto para atrair navios de cruzeiro para Paranaguá e criar roteiros em conjunto com os municípios para fazer com que os passageiros também visitem as praias durante a estadia no Litoral.

Ainda participaram do encontro diretores da Paraná Turismo Aldo Carvalho e Rafael Andreguetto, a secretária da Cultura e do Turismo de Guaratuba, Elaine Fogaça Dias, a diretora Debura Aquino; o secretário de Turismo de Matinhos, Ivo Malschitzky, e a diretora Graziela Franco; o secretário de Turmso de Antonina, Thiago Souza, e a diretora Lindamara dos Santos; e o secretário de Desenvolvimento de Pontal do Paraná, Jaime Cousseau.

Participaram ainda o vereador e integrante da Comissão de Assuntos Portuários e Turísticos da Câmara de Paranaguá, Nilo Monteiro; o presidente da Adetur, Marcos Gamper, e os diretores da Adetur Nelson Cotovicz Filho, Alini de Oliveira, Maurício Laffite, José Reis Neto e Norma de Freitas.





Com informações e fotos da Prefeitura de Paranaguá