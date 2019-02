Prioridade do porto é com Paranaguá e Antonina, diz novo diretor

O diretor dos Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, convidou o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, para discutirem projetos do porto para ajudar a cidade. A reunião foi nesta sexta-feira (15).

Em sua campanha eleitoral, o governador Ratinho Júnior prometeu que o Porto de Paranaguá iria apoiar com recursos as cidades de todo o Litoral. “Uma das nossas prioridades é ter um cuidado especial com Paranaguá e Antonina, as cidades mais afetadas pelo porto. São obras e investimentos que devem beneficiar quem vive aqui, com melhores acessos rodoviários, recuperação de vias e também novos projetos que contribuam para o bem-estar das pessoas”, disse Garcia.

Equipes técnicas do porto e da prefeitura conversaram sobre o andamento de obras que estão em execução com recursos da autoridade portuária – em especial o viaduto da BR 277, na entrada da cidade, além dos novos trapiches que serão construídos pela Administração dos Portos nas comunidades ribeirinhas.

“Existe uma demanda muito grande do povo insulano, que vive o dia a dia de cada ilha e espera pela reforma e manutenção dos trapiches. Nossa reunião foi importante para saber como estão os trâmites e para poder informar a população o que está sendo feito”, destacou o prefeito Marcelo Roque.

Serão 14 trapiches nas comunidades de Amparo, Europinha, Eufrasina, Ilha do Mel (Brasília e Encantadas), Ilha do Teixeira, Piaçaguera, Rocio, Vila Maciel, Ilha dos Valadares, Pontal do Sul e Antonina (Ponta da Pita e Portinho). Os Portos do Paraná vão investir R$ 1,4 milhão nas estruturas.

Fundo para o Litoral – Na reunião também foi abordada a possibilidade de criação de um fundo de compensação para as cidades do Litoral do Estado. “O primeiro pedido que recebi do governador foi estudar a criação deste fundo para desenvolver e minimizar os impactos da atividade portuária. Nosso setor jurídico já avalia as possibilidades e apresentamos uma ideia inicial ao Governo Federal, porque precisamos da autorização da Secretaria Nacional de Portos”, explica Garcia.

Presenças – Também participaram da reunião o secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Yugi Higashi; o secretário de Serviços Urbanos, Ícaro José Wolski Pires; o secretário de Agricultura e Pesca, Antônio Ricardo dos Santos; o diretor de Meio Ambiente dos Portos do Paraná, João Paulo Ribeiro Santana; o diretor de Engenharia, Rogério Amado Barzellay.

Com foto e informações da Appa