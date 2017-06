Juíza mobiliza Câmara e Prefeitura de Guaratuba no recadastramento

Compartilhe no Twitter

A Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Guaratuba vão participar do esforço da 161º Zona Eleitoral Justiça Eleitoral no recadastramento biométrico.

O prazo para os eleitores procurarem o Fórum Eleitoral termina no dia 7 de julho, daqui a praticamente dois meses. Mas, em cerca de 30 dias, apenas 4.2012 dos 26.873 eleitores inscritos em Guaratuba fizeram o novo título, ou meros 15%.

A juíza da 161º ZE, Giovanna de Sá Rechia e o analista judiciário Richard Hartmann estiveram na Câmara na tarde desta terça-feira (2) para definir com os vereadores uma ação conjunta. Além dos vereadores, esteve presente o prefeito Roberto Justus.

Transporte é permitido – Uma das estratégias definidas é auxiliar o transporte de eleitores. A juíza destacou que este tipo de apoio neste momento não se configura captação de votos, portanto, é permitido.

Área Rural – Outra preocupação diz respeito aos moradores das localidades rurais. A solução poderá ser a instalação de um cartório itinerante na sede da Secretaria Municipal de Demandas da Área Rural. Esta medida depende de aprovação de técnicos do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para ser implantada. Dra Giovanna vai solicitar que eles venham conferir as condições.

Outra solução para incentivar o recadastramento dos eleitores da área rural é o transporte deles. Neste caso, vereadores. Prefeitura e outros voluntários terão de se mobilizar.

Sem título, CPF é suspenso

Na reunião na Câmara também foi discutida a divulgação de uma campanha mais incisiva em favor do recadastramento, mostrando as penalidades para quem não fizer seu novo título.

Além de ficar sem votar nas próximas eleições, o cidadão fica suspenso do Cadastro de Pessoa Física (CPF), o que gera grandes consequências como o impedimento de participar de concurso público e fazer financiamento em instituições financeiras do governo.

Não poderá receber remuneração ou proventos de função ou emprego público e renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Também tem suspenso benefícios sociais como o Bolsa Família.

O recadastramento deve ser feito no Fórum Eleitoral

Rua Tiago Pedros, S/N – Cohapar

De segunda a sexta, das 9h às 18h

É possível agendar o recadastramento no site do TRE-PR:

http://apps.tre-pr.jus.br/agendamento/publico/index.jsp

