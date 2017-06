Nelson Justus anuncia R$ 1,2 milhão para ponte do Cubatão

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

O deputado Nelson Justus anunciou que o governo estadual liberou recursos para construção da nova ponte sobre o rio Cubatão, na área rural de Guaratuba.

A informação foi divulgada no site oficial do Município na tarde desta quinta-feira (4). “O projeto da ponte está concluído e no prazo de 30 a 40 dias deve acontecer a licitação”, diz o site, que explica que a ponte terá estrutura de ferro e piso de madeira.

Na semana passada, um ônibus escolar caiu da ponte. Não havia crianças a bordo. Em virtude do acidente, alguns pais da localidade de Limeira não deixaram seus filhos atravessarem o local e irem para a escola. Também fizeram bloqueios na estrada durante dois dias.

No dia do acidente, o prefeito Roberto Justus anunciou que iniciaria a licitação para construção da nova ponte ainda neste mês de maio. Na quinta-feira (3), a Prefeitura providenciou a troca de algumas tábuas de madeira.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba

Comente esta notícia