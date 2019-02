Prefeitura cumpre o combinado e faz limpeza no rio dos Paus

Na manhã desta quinta-feira (21), a Prefeitura de Guaratuba cumpriu o que prometeu um dia antes e fez a limpeza no rio dos Paus, no bairro Cohapar II. O serviço foi executado nos dois lados da avenida Guaíra, entre as ruas Ortigueira e Carlos Mafra, o trecho da região mais afetado pelo alagamento do domingo (17).

Conforme o secretário de Infraestrutura e Obras, Mario Edson Fischer, havia combinado com os moradores que fizeram uma manifestação na quarta-feira (20), a limpeza foi realizada nos poucos pontos onde as máquinas pesadas ainda conseguem chegar. Trabalharam no local pela manhã inteira um caminhão caçamba, uma escavadeira (PC 160) e uma retroescavadeira.

O pequeno trecho ainda aberto do rio dos Paus, que passa debaixo da avenida Guaíra, está cercado de construções, o que impede uma limpeza e um desassoreamento mais completos. Na maior parte, quando não está invadido por construções, o rio, que desemboca na baía de Guaratuba, está canalizado.

Solo encharcado, maré alta – No dia seguinte, enquanto era feita a dragagem do rio, uma equipe da prefeitura fazia a limpeza das bocas de lobo. Eles comprovaram que elas não estavam entupidas com lixo ou areia como os próprios moradores denunciaram.

O que acontece, pelo menos no trecho da avenida Guaíra, é que o solo ainda está encharcado em virtude das chuvas e das marés e o nível da água dentro das galerias continua alto. Nestas condições, basta uma chuva torrencial muito comum nesta época do ano, para as galerias inundarem.

Lixo no rio – Durante a conversa para encerrar a manifestação, moradores se comprometeram a cuidar para que as pessoas não joguem lixos e objetos no rio ou deixem que o lixo obstrua as bocas de lobo.

A reportagem pode constatar que pelo menos dois moradores das proximidades que tiveram móveis estragados pela inundação no domingo os jogaram, um sofá inclusive, nas margens do rio.

Com informações da Prefeitura de Guaratuba e reportagem do Correio do Litoral