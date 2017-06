Confirmado: R$ 5 milhões para Guaratuba são de empréstimo

Os R$ 5 milhões autorizados para Guaratuba pelo Governo do Paraná são de uma linha de financiamento, dinheiro que se o Município receber de fato terá de ser pago, com juros e correção monetária.

A liberação ainda depende da apresentação de projetos, avaliação técnica da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e do Paranacidade e, antes de tudo, de autorização pela Câmara de Vereadores.

A informação foi dada em primeira mão pelo Correio do Litoral na tarde desta terça-feira (9), com base em fontes do Palácio Iguaçu e reforçada por membros da comitiva que foi a Curitiba.

O Correio informou que Guaratuba teria direito a um empréstimo de R$ 5 milhões, com pouco menos de R$ 1 milhão de financiamento já aprovado (saldo dos recursos destinados ao projeto Guaratuba Digital), mais de R$ 2 milhões de emendas parlamentares que seriam liberadas e R$ 1,2 milhão para a ponte, este último a fundo perdido.

No início da tarde, o site oficial do Município havia informado que o governador Beto Richa havia liberado R$ 5 milhões a fundo perdido. E salientou: “Este valor não se trata de empréstimo, ou seja, não precisa ser pago pelo município (fundo perdido)”.

O Correio divulgou as duas versões.

No final da tarde o site do Município alterou a matéria: mantiveram a informação de o governador já repassou os recursos (que ainda dependem de autorização da Câmara, avaliação técnica etc), mas retiraram a informação de que era fundo perdido. Uma imagem com pouca nitidez confirmava de que se tratava de um financiamento. Imagens abaixo das duas versões da matéria e a confirmação de autorização do empréstimo.

Na sessão da Câmara de Vereadores de segunda-feira (8), o prefeito “confidenciou” que os recursos (voluntários) eram os últimos que serão disponibilizados aos municípios liberados pelo governador Beto Richa até o final de seu governo em 2018.

