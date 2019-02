Doações chegam às famílias atingidas pelas chuvas

Publicação Legal

O Senhor Jorge Susumu Seino, Oficial do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pontal do Paraná-PR, FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que RECAPADORA DE PNEUS SIMÃO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 02.634.544/0001-30, com sede na Rodovia do Café, Km 28, ltaqui, Balsa Nova-PR, representada por sua sócia CLAUDIA BUENO LIMA, RG nº 6.146.460-3/SSP-PR, CPF nº 982.664.469-20, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Rua Vereador Joanin Stroparo, nº 198, São Caetano, Balsa Nova-PR, é devedora dos encargos vencidos e não pagos do instrumento particular de contrato de compra e venda… (leia mais)