Conheça os blocos que vão desfilar na Avenida 29, em Guaratuba

Estão definidos os participantes do Concurso de Blocos do Carnaval de Guaratuba:

Família Sapo

Bloco de Frente e Bloco de Costas

Bloco da Terceira Idade

Unidos do Guará

Uma reunião na quinta-feira (28), na Secretaria Municipal do Turismo e da Cultura, irá definir a ordem dos desfiles que acontecerão no sábado (2) e domingo (3), com início às 21h, na avenida 29 de Abril. O resultado e a premiação acontecerão na segunda-feira (4), com o desfile dos blocos campeões.

Serão julgados o grito de guerra e a criatividade na alegoria, número de membros, a organização, fantasias, animação e originalidade. Os blocos desfilam com um mínimo 20 e o máximo de 200 pessoas. Os prêmios são de R$ 3 mil para o primeiro lugar, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro.

Programação completa do Carnaval

Sexta-feira, dia 1º

Praia Central

Carnareggae – 20h à meia-noite

20h – Djambi

21h15 – Banda Sr. Banana

22h30 – Bloco do Elvis

Sábado, dia 2

Avenida 29 de Abril das 20h às 2h

Abertura com o Bloco Afoxé

Desfile Concurso de Blocos

Escola de Samba Unidos de Guaratuba

Trio Elétrico

Bairro Barra do Saí das 20h30 às 2h

Bloco do Caranguejo

Local: Bairro Coroados das 18h às 22h

Carnaval de rua com trio Elétrico

Avenida 29 de Abril das 20h30 às 2h

Desfile Concurso de Blocos

Escola de Samba Unidos de Guaratuba

Trio Elétrico

Domingo, dia 3

Av. Ponta Grossa até a Praia Central das 15h às 18h

Carnaval das Crianças

Bandinha de Guaratuba

Avenida 29 de Abril das 20h30 às 3h

Banda de Guaratuba

Resultado e Premiação dos Blocos

Desfile dos Campeões

Premiação do Camarote | Mais bonito, Mais animado

Escola de Samba Unidos de Guaratuba